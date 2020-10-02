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Doğan'da mesai yeniden başladı

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Doğan'da mesai yeniden başladı
Özgür GÖKSEL
Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi ve Spor Dairesi'nin 1 Ekim'de antrenman izni vermesinden futbol takımları da mesaiye yeniden başladılar.
Şampiyonluk hedefindeki Doğan Türk Birliği, Caner Oshan yönetiminde ilk antrenmanını dün yaptı.
Pia Bella Sahasında yapılan antrenmana tüm futbolcular katıldı.
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