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Doğan'da mesai sürüyor

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Doğan'da mesai sürüyor
Özgür GÖKSEL
Doğan Türk Birliği yeni sezon hazırlıklarına başlarken, antrenmanlarını sürdüyor.
Piabella Sahasında yapılan antrenmanlar Caner Oshan'ın yeni ekibi nezaretinde sürdürürken yeni transfer Doğukan'da da antrenmanlara katılıyor.
Bu arada geçtiğimiz sezon Cihangir'de kiralık olarak forma giyen Donatus da antrenmanlara katılıyor.
 
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