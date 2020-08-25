Doğan'da mesai sürüyor

Özgür GÖKSEL

Doğan Türk Birliği yeni sezon hazırlıklarına başlarken, antrenmanlarını sürdüyor.

Piabella Sahasında yapılan antrenmanlar Caner Oshan'ın yeni ekibi nezaretinde sürdürürken yeni transfer Doğukan'da da antrenmanlara katılıyor.

Bu arada geçtiğimiz sezon Cihangir'de kiralık olarak forma giyen Donatus da antrenmanlara katılıyor.

