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Doğan, Cengo’yu anacak

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Doğan, Cengo’yu anacak
Doğan Türk Birliği, küçük yaşta hayatını kaybeden Doğan Türk Birliği Akademi öğrencisi Süleyman Cengiz Eminoğlu anısına, turnuva düzenleyecek.
1.Süleyman Cengiz Eminoğlu CENGO Anı Turnuvası, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında gerçekleştirilecek. 1.Süleyman Cengiz Eminoğlu CENGO Anı Turnuvası, 14 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’te başlayacak.
 
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