Doğan, Cengo’yu anacak

Doğan Türk Birliği, küçük yaşta hayatını kaybeden Doğan Türk Birliği Akademi öğrencisi Süleyman Cengiz Eminoğlu anısına, turnuva düzenleyecek.
1.Süleyman Cengiz Eminoğlu CENGO Anı Turnuvası, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında gerçekleştirilecek. 1.Süleyman Cengiz Eminoğlu CENGO Anı Turnuvası, 14 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’te başlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.