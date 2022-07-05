Doğan çalışmalara başladı

Özgür GÖKSEL
Girne’nin Süper Lig temsilcisi Doğan Türk Birliği, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına dün resmen başladı.
Girne Pia Bella Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen ilk antrenman Teknik Direktör Turan Altay yönetiminde yapıldı.
Girne Çevre Yolu’ndaki tesisin henüz tamamlanmaması nedeniyle Pia Bella Sahası’nda yapılan idmana futbolcular yanı sıra Başkan Bayar Piskobulu, yönetici ve taraftarlar da katıldı.
Sarı-lacivertliler ilk etapta çalışmalarını haftanın 5 günü sürdürecek.
Sezon açılışında açıklamalarda bulunan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Turan Altay, “Hayırlısıyla sezonu açtık. Tüm çalışmalarımız sezon sonunda şampiyonluk için olacak. İyi bir kadromuz var. Eksik bölgelerimize de takviyeler yapacağız. Sezon sonunda mutlu bir tablo görmek için çalışacağız” diye konuştu.
Sezon açılışında konuşan Başkan Bayar Piskobulu da kendi bütçeleri doğrultusunda en iyi sonuca ulaşmak istediklerini ifade etti.
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