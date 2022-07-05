banner762
banner815
Doğan çalışmalara başladı
Doğan çalışmalara başladı
23 0
Pera Mackenzie kapılarını açtı
Pera Mackenzie kapılarını açtı
28 0
 
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
Kapalı ortamlarda sigara içme yasağını takan yok
10 0
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
“Bilerek kaos çıkartılıyor”
13 0
Kim doğru söylüyor?
Kim doğru söylüyor?
18 0
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
İnternet üzerinden dolandırıcılara dikkat
65 0
21 0
banner797
banner854

Doğan çalışmalara başladı

banner476

Doğan Türk Birliği 2022 2023 sezonu öncesinde dün açılışını yaparak gerçekleştirdi. Teknik direktör Turan Altay nezaretinde çalışmalara başlayarak yeni sezon için çalışmalar devam yoğun bir tempoda edecek

banner825
Doğan çalışmalara başladı
Özgür GÖKSEL
Girne’nin Süper Lig temsilcisi Doğan Türk Birliği, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına dün resmen başladı.
Girne Pia Bella Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen ilk antrenman Teknik Direktör Turan Altay yönetiminde yapıldı.
Girne Çevre Yolu’ndaki tesisin henüz tamamlanmaması nedeniyle Pia Bella Sahası’nda yapılan idmana futbolcular yanı sıra Başkan Bayar Piskobulu, yönetici ve taraftarlar da katıldı.
Sarı-lacivertliler ilk etapta çalışmalarını haftanın 5 günü sürdürecek.
Sezon açılışında  açıklamalarda bulunan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Turan Altay, “Hayırlısıyla sezonu açtık. Tüm çalışmalarımız sezon sonunda şampiyonluk için olacak. İyi bir kadromuz var. Eksik bölgelerimize de takviyeler yapacağız. Sezon sonunda mutlu bir tablo görmek için çalışacağız” diye konuştu.
Sezon açılışında konuşan Başkan Bayar Piskobulu da kendi bütçeleri doğrultusunda en iyi sonuca ulaşmak istediklerini ifade etti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.