Doğan, Bolu’da kampa giriyor

Süper Ligin Girne bölgesi temsilcilerinden Doğan Türk Birliği hazırlık çalışmaları kapsamında bugün Türkiye’nin Bolu ilindeki Gerede’de kampa giriyor.
Koordinatör Osman Emiroğlu ile teknik direktör Sedat Devecioğlu yönetiminde bugün sabah ülkeden ayrılacak olan Doğan Türk Birliği takımı Gerede kampında güç ve kuvvet depolayacak.
DOĞAN, YEŞİLOVA’YI MAĞLUP ETTİ
Öte yandan Doğan Türk Birliği takımı hazırlık maçlarına hafta sonu da devam etti.
Girne bölgesinin bir başka süper lig ekibi Alsancak Yeşilova ile 3. hazırlık maçına çıkan Doğan Türk Birliği bu karşılaşmadan Billy, Kenan ve Ediz’in golleriyle 3 – 1 galip ayrıldı.
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