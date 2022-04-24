Doğan, Binatlı’ya acımadı

Doğan Türk Birliği, Binatlı deplasmanından Hamit ve Halil Turan’ın golleriyle 3 puanla dönerek ligi üçüncü tamamlama şansını artırdı. Lige veda maçları oynayan Binatlı ise evindeki maçı kaybederek, Baf Ülkü Yurdu’na yaklaşma şansını kullanamadı

Stadyum:Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu,MehmetEkşici, Yusuf Bakar

Binatlı: Yunus, Arda, Sertaç, Mehmet Neşe, Nevzat, Kone, Hasan Ağaç, Mustafa Süzgen, Hüseyin Tomak, Fikri, Erdem

DTB: Dursun, Ahmet Sönmez, Salih Güvensoy, Afün, Kenan, Tansel, Ali Akbulut, Billy, Bayram Anday, Mahmut, Hamit

Goller: 88.Dk Ayhan (Binatlı)- 16.Dk Hamit,73.Dk Halil Turan (DTB)



Aksa Süper Ligde Doğan Türk Birliği, Binatlı’yıdeplasmanda 2 – 1 mağlup ederek puanını 47 yaptı.

Binatlı ise 16 puanda kaldı.

10.Dk: Binatlı atağında Kone’nin şutunda DTB savunması topu çizgiden uzaklaştırdı.

16.Dk: DTB atağında Billy’nin pasıyla topa hareketlenen Hamit, Binatlı savunmasının ofsayt diye duraklamasını değerlendirerek vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Binatlı 0-1 DTB

36.Dk: Binatlı atağında Hüseyin’in pasıyla altı pas üzerinde topla buluşan Mustafa Süzgen müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

72.Dk: DTB atağında Billy’nin pasıyla topu alan Halil Turan, kaleci Yunus ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Binatlı 0-2 DTB

88.Dk: Binatlı atağında Fikri sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte vuruşunu yapan Ayhan topu filelere gönderdi.Binatlı 1-2 DTB



(Foto: Özgür GÖKSEL)

