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Doğan bayrağı, denizlerde dalgalanıyor

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Doğan bayrağı, denizlerde dalgalanıyor
Doğan Türk Birliği, Girne Deniz Kulübüne katkıda bulunurken, bir yelkenlinin kulübe kazandırılmasının sponsorluğunu üstlendi.
Doğan Türk Birliği flaması ile denize açılan yelkenliye yapılan katkı ile ilgili Girne Deniz Kulübünden yapılan açıklamada “Girne'nin köklü ve güzide spor kulübü, ülke gençliğine her daim yuva olmuş, sahip çıkmış, topluma kattıkları yadsınamaz, büyük Doğan Türk Birliği camiasına kulübümüze yapmış oldukları destek için teşekkürlerimizi sunarız. Hepimiz aynı gemideyiz.” ifadeleri kullanıldı. 
 
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