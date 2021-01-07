Doğan Akademi antrenmanlara ara verdi

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar arasında kurs faaliyetlerinin durdurulması sebebi ile Doğan Türk Birliği Akademisi (DTB) antrenmanlarını durdurdu.

Doğan Türk Birliği Akademisi sosyal medya hesaplarından kararlar ile ilgili yapılan duyuru şu şekilde oldu:

“Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar nedeniyle 4 ve 15 Ocak 2021 tarihleri arasında akademi antrenmanlarımız yapılmayacaktır.18 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibaren antrenmanlarımız yapılmaya devam edecektir.”

