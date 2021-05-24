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Dizdarlı:Tüzüklere uymamak, tek adamlıktır

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Dr Bülent Dizdarlı, federasyonun tüzüklerine uyulmamasının, “kural tanımazlık, tek adamlık” olduğunu söylerken, mahkemeye başvurulmasının ise adalet aranması olduğunu açıkladı

Dizdarlı:Tüzüklere uymamak, tek adamlıktır
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan adayı Tekin Birinci’nin yönetim kurulunda yer alan Dr Bülent Dizdarlı, federasyonun tüzüklerine uyulmamasının, “kural tanımazlık, tek adamlık” olduğunu söylerken, mahkemeye başvurulmasının ise adalet aranması olduğunu açıkladı.
Dr Bülent Dizdarlı’nınaçıklamaları şöyle
Benim bildiğim, Yasa, tüzük ve yönetmelikler bir “murad” için yapılır. Hatta içinden çıkılmaz durumlar olursa muradın ne olduğuna ne için yapılmak istendiğine bakılır.
Bizim Futbol Federasyonu’nun seçimle ilgili kısmına ne “Murad” edilerek yazıldığını merak eden varsa bu yazıyı okumaya devam etsin.
Mevcut başkan, iki yıl önceki genel kuruldan evvel çıktığı TV programlarında, “Gerine gerine ben bir tüzük yaptım. Bu tüzükle ülke futbolunun önünü açtım. Başkanın bile görev süresini kısıtladım. Bakın bu tüzükle ben dahi son dönem başkan olacağım.” diyorsa ve iki yılın sonunda yeniden başkan adayı oluyorsa, buna ne denir? Kural tanımazlık, tek adamlık, tanımları sanırım en masum ifadeler olur.
Peki ya genç bir adam, başkanın bu sözlerine dayanıp yola çıkar bir ekip kurar ve vizyonla aday olduğunu duyurduktan sonra başkanın da adaylığını açıklamasıyla ne yapması beklenir? Boyun büküp itaat etmesi mi? Yoksa oyun başladıktan sonra kendi kendine kural değiştirenlerle mücadele yolu aramak mı?
Onu şimdi mahkemeye giderek kaosa oynamakla suçlayanlar bir daha düşünmelidir. Kurallar herkes içindir. Mahkemeler de kuralları korumak için. Esasen bu kurallara sahip çıkmayan kesim kaosa oynamaktadır. Kimse adalet istedi diye suçlanamaz.Herkes mahkemenin vereceği karara saygılı olmak zorundadır.”
 
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