Dizdarlı:Futbolumuz için viraj o kadar keskin

Dr Bülent Dizdarlı: “Oy verecek olan ya futbolun yani yaşamın önünü açacaklar ya da çullisine oynamayı kabullenip “Biz halimizden memnunuz böyle biz bize kalalım” diyecektir. Futbolumuz için viraj o kadar keskindir.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan adayı Tekin Birinci’nin yönetim kurulunda yer alan Dr Bülent Dizdarlı, dünyadan örnekler vererek futbolun yaşamın kendisi olduğunu ve Tekin Birinci ekibinin amacı, olduğunu açıkladı.

Vizyonlarına kulüp yönetimlerinin temsilcilerininoy vererek, ön verecek veya set çekeceğini belirten Dizdarlı,“Ya futbolun yani yaşamın önünü açacaklar ya da çullisine oynamayı kabullenip “Biz halimizden memnunuz böyle biz bize kalalım” diyecektir. Futbolumuz için viraj o kadar keskindir.” ifadelerini kullandı.

Günümüze dek, dünya üzerinde futbol üzerine söylenmiş birçok söz vardır. Bunlardan bazıları klasikleşmiştir.

Örneğin, yıllar önce oynanan bir İngiltere – Almanya milli maçından sonra Linekeer’in söylediği gibi : “Futbol doksan dakika oynanan ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur” demişti. Ve sanırım ki bir gün gelecekLineeker’in kendi unutulsa da söylediği bu ilginç ve durumu tespit eden veciz sözler hep hatırlanacaktır.

Bundan başka, kimin tarafından söylendiği dahi unutulmuş olan “Futbol sadece futbol değildir” sözü nerdeyse bir anayasal madde gibidir. Her ne kadar bu sözü benzer isimle bir kitap yayımlayan SimonKuper’e atfedenler varsa da, sözcüğün daha eski bir tarihe dayandığını iddia edenlerin sayısı da bir hayli çoktur.

Ya “ Futbol kitlelerin afyonudur” sözüne ne demeli? Bizim gençlik yıllarımızda, genelde futboldan hoşlanmayan arkadaşlarımızın ağzından düşürmediği bir cümleydi bu. Oysa pek çoğumuz farkındaydık ki dünya da pek çok siyasi hareket futbol kulüplerini nüve sayarak örgütlenmeye başlamıştı. İskoçya’da bağımsızlık kavgası verenler “Celtic” için sahada bas bas bağırırken, ayrılığa karşı olanlar “Rangers” diye yırtınıyordu. Bugün bir dünya takımı olan “Barcelona FC’nin” kuruluşunda Katalan ülkesinin özgürlüğüne katkı koymak vardı. “Livorno”, İtalya’da komünizmin halen temsilcisi olmaya devam etmektedir. “Lazio” aynı şekilde faşist İtalyanların takımıdır. Güney Kıbrıs’ta da spor kulüpleri ideolojik örgütlenme üzerine gelişmiş sonra da ülkede ki ideolojik gelişmeye katkı koymuşlardır. Türkiye’de de demir – çelik işçileri tarafından kurulmuş olan ve bu yıl uzun aradan sonra yeniden Süper Lige dönen “Adana Demirspor” bir sınıf takımı olarak göze batmaktadır.

İşte böyle bir şeydir futbol. Yaşamın ta kendisidir. Bir işi başardığınızda kaç kez kollarınızı havaya kaldırıp “Gol” atmış gibi sevindiğinizi anımsayınız. Ya da yaşam mücadelesinde off – side’a nasıl yakalandığınızı. Hedefe koşarken rakibinizin çelmesiyle yerde kalışınızı ve takım arkadaşınızın elini uzatarak ortak mücadeleye sizi tekrar davet edişini. Büyük hatalarınızda hakkınızda verilen penaltı kararını. Amaca erdiğinizde ki şampiyonluk kutlamalarını hatırlayınız. Evet, futbol yaşamın ta kendisidir. Ve Tekin Birinci ekibinin amacıdır.Bu amacı sağlamak Tekin Birinci ve ekibinin vizyonudur.

Ne varki bu vizyona tüm paydaşlar değil kulüp yönetimlerinin temsilcileri olan otuz üç kişi karar ön verecek veya set çekecektir. Artık bundan ötesi otuz kusur oyla belirlenecek genel kurul kararına bağlıdır.

Otuz üç kişi ya futbolun yani yaşamın önünü açacak ya da çullisine oynamayı kabullenip “Biz halimizden memnunuz böyle biz bize kalalım” diyecektir. Futbolumuz için viraj o kadar keskindir.

