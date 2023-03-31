Disiplin Kurulu Yenicami ve MTG gençlerine acımadı

KTFF Disiplin Kurulu Asbuzu U16 ligi çeyrek final maçında Yenicami ile Mağusa Türk Gücü arasında oynanan mücadele sonunda iki takım futbolcularının yarattığı saha olayları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcular ile ilgili kararlarını açıkladı.

Maçla ilgili hakem raporları ve görüntüleri değerlendiren kurul olayların başlangıcının penaltı atışları esnasında tansiyon ve gerilimin yüksek olduğu bir anda maçın hakeminin de olayların başlamasında kusurlu olduğunun kurul tarafından tespit edildiği açıklandı.

Olayların başlangıcında rakip takım kulübesine yönelik hareketi olduğu ve herhangi saldırı/darp eylemi gerçekleştirmediği tespit edilen Yenicami oyuncusu Ali Özinançlı’ya 2 maç ceza verildi. Yenicami oyuncuları Erkan Önder Farisoğlu ve Hasan Pilli’ye 3’er resmi müsabakadan men cezası veren kurul, MTG oyuncuları Berdancan Akın, Aras Uysal, Ersen Can Akbaşak ve İsmail Pakol’a rakip takım oyuncularına yönelik saldırı/darp eylemlerinden dolayı 3’er resmi müsabakadan men edilmelerine oy birliği ile karar verdi.

