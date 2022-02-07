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Disiplin Kurulu kararları açıklandı

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Disiplin Kurulu kararları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-6 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle; 
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Umutcan Güdelek (Binatlı YSK)
2 Maç
Eran Çelik (Göçmenköy İYSK)
1 Maç
Berkay Emirkan (Cihangir GSK)
1 Maç
Erce Çakmak (Yalova SK)
2 Maç
Mertkan Tatar (Maraş GSK)
1 Maç
Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK)
1 Maç
Fatih Zabun (SFC Dörtyol SK)
2 Maç
Yaşar Beyazyüz (Karşıyaka ASK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Talat Şentürk (Mormenekşe GBSK)
2 Maç: Ahmet Taşer (SFC Dörtyol SK)

 
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Hüseyin Özbilen (Mormenekşe GBSK)
Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü)
Özcan Altunterim (Yalova SK)
Abdullah Umut (Binatlı YSK)
Saydam Soy (Karşıyaka ASK)
Ulaş Candanal (Gönyeli SK)
Bekir Yıldız (Göçmenköy İYSK)
Fikri Arslan (Binatlı YSK)
Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)
Ertu Gazi (Karşıyaka)
Zübeyir Elmazoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
Berat Kurtay (SFC Dörtyol SK)
Mustafa Salk (Merit Alsancak Yeşilova SK)
Hasan Yumuşak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
Baran Şahinsoy (Cihangir GSK)
Anıl Uçmaz (Gönyeli SK)
Onur Çelen (SFC Dörtyol SK)
Yiğit Bebek (SFC Dörtyol SK)
Bill Osman Beyza (Merit Alsancak Yeşilova SK)
Asaf Onbaşı (Mesarya SK)
Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)
Mehmet Ali Cemal Poyrazer (Yalova SK)
Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı TSK)
Kaan Ayseki (Çanakkale TSK)
Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)
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