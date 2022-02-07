Disiplin Kurulu kararları açıklandı

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Umutcan Güdelek (Binatlı YSK)
2 Maç
|Eran Çelik (Göçmenköy İYSK)
1 Maç
|Berkay Emirkan (Cihangir GSK)
1 Maç
|Erce Çakmak (Yalova SK)
2 Maç
|Mertkan Tatar (Maraş GSK)
1 Maç
|Ömer Kotbaş (SFC Dörtyol SK)
1 Maç
|Fatih Zabun (SFC Dörtyol SK)
2 Maç
|Yaşar Beyazyüz (Karşıyaka ASK)
1 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
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1 Maç: Talat Şentürk (Mormenekşe GBSK)
|2 Maç: Ahmet Taşer (SFC Dörtyol SK)
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Hüseyin Özbilen (Mormenekşe GBSK)
|Bünyamin Ayaz (Mağusa Türk Gücü)
|Özcan Altunterim (Yalova SK)
|Abdullah Umut (Binatlı YSK)
|Saydam Soy (Karşıyaka ASK)
|Ulaş Candanal (Gönyeli SK)
|Bekir Yıldız (Göçmenköy İYSK)
|Fikri Arslan (Binatlı YSK)
|Ünal Kaya (Mağusa Türk Gücü)
|Ertu Gazi (Karşıyaka)
|Zübeyir Elmazoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
|Berat Kurtay (SFC Dörtyol SK)
|Mustafa Salk (Merit Alsancak Yeşilova SK)
|Hasan Yumuşak (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
|Baran Şahinsoy (Cihangir GSK)
|Anıl Uçmaz (Gönyeli SK)
|Onur Çelen (SFC Dörtyol SK)
|Yiğit Bebek (SFC Dörtyol SK)
|Bill Osman Beyza (Merit Alsancak Yeşilova SK)
|Asaf Onbaşı (Mesarya SK)
|Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK)
|Mehmet Ali Cemal Poyrazer (Yalova SK)
|Toprak Bolcan (Küçük Kaymaklı TSK)
|Kaan Ayseki (Çanakkale TSK)
|Onur Güler (Hamitköy ŞHSK)