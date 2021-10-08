Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 07.10.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar TSK)
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Ali Kemal Kaya (Bostancı Bağcıl SK)
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Azad Tay (Bostancı Bağcıl SK)
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Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK)
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Tolga Nergiz (Hamitköy ŞHSK)
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Fırat Kulle (Görneç KSK)
1 Maç
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Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik SK)
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Derviş Özeralp (Yeniboğaziçi DSK)
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Andaç Aşık (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
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Omaykan Çekiş (L. Gençler Birliği SK)
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İsmail Enis Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
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Adem Seven (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç