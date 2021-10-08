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Disiplin Kurulu kararları açıklandı

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Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 07.10.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Berke Zorba (Yonpaş Dumlupınar TSK)
2 Maç
 

Ali Kemal Kaya (Bostancı Bağcıl SK)
1 Maç
 

Azad Tay (Bostancı Bağcıl SK)
2 Maç
 

Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK)
1 Maç
 

Tolga Nergiz (Hamitköy ŞHSK)
1 Maç
 

Fırat Kulle (Görneç KSK)

1 Maç
 

Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik SK)
1 Maç
 

Derviş Özeralp (Yeniboğaziçi DSK)
2 Maç
 

Andaç Aşık (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç
 

Omaykan Çekiş (L. Gençler Birliği SK)
2 Maç
 

İsmail Enis Köseoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
1 Maç
 

Adem Seven (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç
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