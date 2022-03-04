Disiplin Kurulu Çetinkaya kulübüne ceza yağdırdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Çetinkaya’ya 10 bin TL para cezası ve 4 maç saha kapama cezası verildi. Ayrıca zarar gören telsiz kulaklığın tamir masraflarının da Çetinkaya tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Çetinkaya başkanı Ceran Tunalı’ya 45 gün hak mahrumiyeti veren kurul, yönetici Süleyman Yemen’e sürekli hak mahrumiyeti cezası, yönetici Özkan Kösezade’ye 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve futbolcu Yusuf Kondoz’a 3 resmi müsabakadan men cezası verildi.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1- 27/02/2022 tarihinde, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı TSK-Yenicami Ağdelen Kulübü AKSA Süper Lig A Takım müsabakasında, 102792 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Göktaş’ın, rakibinin yüzüne kafasıyla vurduğu raporlardan tespit edilmiş olduğu cihetle, DT 43.ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği iler karar verilmiştir.

2- 26/02/2022 tarihinde 16693 maç numarası ile Düzkaya KOSK-Çetinkaya TSK arasında yapılan AKSA 1. Lig müsabakasında ortaya çıkan saha olaylarından dolayı, 12/2021-2022 No’ lu sevk ile Çetinkaya TSK 4089 lisans numaralı Çetinkaya TSK Başkanı Ceran Tunalı, 3301 lisans numaralı Çetinkaya TSK Yöneticisi Süleyman Yemen, 3928 lisans numaralı Çetinkaya TSK yöneticisi Özkan Kösezade ve 11260 lisans numaralı Çetinkaya TSK futbolcusu Yusuf Kondoz yargılanmak üzere Kurulumuza sevk edilmiştir. Sevk akabinde, saha komiserinin raporu, KTFF Merkez Hakem Kurulu ek raporlarını teşkil eden hakemler Osman Özpaşa, Emre Öztaşlı, İbrahim Katmer ve Necmi Bulut’un ek raporları, gözlemci Mustafa Bacavuz’un ek raporu gözlemci ek raporu, olayın görüntüleri, savunmaya gelen Ceran Tunalı, ÇTSK adına avukatlarının ve yine aynı şekilde Yusuf Kondoz ve Avukatlarının savunması ve Özkan Kösezade’nin savunması değerlendirildi. Yine olay anında sahada bulunana Bülent Dizdarlı’nın şahadeti değerlendirildi. Tüm şahadet, rapor ve görüntüler değerlendirildikten sonra aşağıdaki şekilde karar verilir.

a) Kurulumuza sevk edilen olay çok ciddi bir saha olayı olup gerek görüntüler gerekse önümüzdeki şahadet değerlendirildiğinde olayın ÇTSK sporcu ve yöneticilerinden kaynaklandığını tespit ettik. Yaptığımız tespitlerde ÇTSK başkan ve yöneticileri Ceran Tunalı, Süleyman Yemen, Özkan Kösezade’nin KTFF Disiplin Talimatı MD 52 (F)’ yi ihlal etmesinden dolayı, ÇTSK’ ya KTFF Disiplin Talimatı MD 52 (4) uyarınca 10,000.-TL para cezasının yanı sıra 4 maç kapatma cezası verilmesine; ayrıca meydana gelen olaylar esnasında zarar gören telsiz kulaklığın tamirat masraflarının ise MD 52 (9) uyarınca yine ÇTSK tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verilir.

b) ÇTSK Başkanı Ceran Tunalı önümüzdeki şahadeti değerlendirildiği zaman ÇTSK başkanı Ceran Tunalı’nın KTFF MD 41 ve 44’ün ihlali nedeni ile Kurulumuza sevk edilmiş olmasına rağmen bilhassa görüntüler incelendiği zaman ÇTSK Başkanı Ceran Tunalı’nın KTFF Disiplin Talimatı MD 45 ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 45 (b) uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilir.

c) ÇTSK yöneticisi Süleyman Yemen’in önümüzdeki şahadet sevk kararı ve bilhassa görüntüler incelendiği zaman ÇTSK yöneticisi Süleyman Yemen’in hakem Necmi Bulut’u defa eten darp etmek sureti ile KTFF Disiplin Talimatı MD 44 (1) ve MD 44(2)’yi ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 44 (2) uyarınca 545 gün hak mahrumiyeti cezası, yine Süleyman Yemen’in ilgili hakemi hakem odasına kadar takip ederek hakem odası kapısını açarak içerdeki hakemlerin üzerine doğru plastik su şişelerini fırlatması, KTFF Disiplin Talimatı MD 44(1) 44(2)’yi ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 44(2) uyarınca 300 gün hak mahrumiyeti cezası yine olayın olguları Süleyman Yemen’in yönetici sıfatı haiz olması ve davranışlarının kesinlikle kabul edilemez olması nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 35 (1) yi ihlal etmesi nedeni ile KTFF Disiplin Talimatı MD 35 (ı) (B) uyarınca 260 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine karar verilir. Mezkur cezalar ayrı ayrı çekecek olup toplam hak mahrumiyeti cezasının toplam 1105 gün hak mahrumiyeti cezası verilir. 1105 günlük hak mahrumiyeti cezasının toplamda 3 yılı aşkın olması sebebi ile KTFF Disiplin Talimatı MD 25 (2) uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezasına çevrilmesine oy birliği ile karar verilir.

d) ÇTSK yöneticisi Özkan Kösezade’nin KTFF Disiplin Talimatı MD 45’in ihlal edilmesi nedeniyle madde 45 (B) uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ceza verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

e) ÇTSK futbolcusu Yusuf Kondoz’un KTFF Disiplin Talimatı MD 45 ihlal etmesi nedeni ile 45 (a) uyarınca 3 maç müsabakasından men cezası verilmesine oybirliği karar verilmiştir.

