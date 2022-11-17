Disiplin Kurulu Burak Sarıkaya’yı affetmedi

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu Dumlupınar – Türk Ocağı karşılaşmasında topsuz alanda rakibine yumruk attığı görüntülerle tespit edilen Türk Ocağı futbolcusu Burak Sarıkaya’ya 5 maç ceza verdi.

Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu cezayla ilgili açıklaması şöyle:

13/11/2022 tarihinde, 17613 maç numarası ile Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında oynanan Yonpaş Dumlupınar T.S.K. – Türk Ocağı Limasol AKSA Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna kasti bir şekilde ve topsuz alanda yüzüne yumruk attığı gözlemci raporundan tespit edilmesi nedeni ile Türk Ocağı Limasol futbolcusu, 108922 lisans numaralı Burak Sarıkaya, DS-7/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Tarafımıza yapılan sevke istinaden, Yonpaş Dumlupınar T.S.K. futbolcusu ve darp fiiline maruz kalan Olcay Mahmut Aykut’un yazılı şikâyeti, konu ile ilgili düzenlenen gözlemci raporu ve görüntüler incelenmiştir. Özellikle görüntüler üzerinden yapmış olduğumuz incelemede, TOL futbolcusu Burak Sarıkaya’nın rakibine topsuz alanda yumruk attığını tespit etmiş bulunuyoruz.

Keza yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmeye ilaveten, Burak Sarıkaya sözlü savunma yapmış, yapılan sözlü savunmasında, fiili müdahalede bulunduğunu kabul ettiğini ancak mezkûr disiplin suçunu, tahrik altında işlediğini, maç sırasında Yonpaş Dumlupınar futbolcusunun kendisine, ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiğini beyan etmiştir.

Görüntüler, raporlar incelenip sözlü savunma dinlendikten sonra, Türk Ocağı Limasol futbolcusu Burak Sarıkaya’ya DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı, 44 (1) (A) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

