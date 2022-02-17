Disiplin Kurulu acımadı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplantısında bazı maçlarda yaşanan olaylarla ilgili şu kararları aldı:

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 13.02.2022 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Göçmenköy İYSK – Doğan Türk Birliği AKSA Süper Lig müsabakasının 22.dakikasında oyuncular arasında yaşanan bir tartışma sırasında, rakibine kafa attığı raporlardan ve görüntülerden tespit edilen 115545 lisans numaralı Göçmenköy İYSK futbolcusu Badara Naby Sylla’e, DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

2) 12.02.2022 tarihinde Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahası’nda oynanan Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü müsabakasında rakibine yumruk attığı rapordan tespit edilen 113160 lisans numaralı Baf Ülkü Yurdu futbolcusu Sami Demirbilek’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

3) 12.02.2022 tarihinde Mağusa Canbulat Stadı’nda oynanan Çanakkale TSK – Miracle Değirmenlik SK AKSA A2 1.Lig müsabakasının bitimine müteakip meydana gelen olaylarda rakibine yumruk attığı ve küfür ettiği raporlardan tespit edilen 113756 lisans numaralı Miracle Değirmenlik SK futbolcusu Ömer Özdemir’e DT43 ve 35 (1)’in ihlalinden dolayı 43(2) ve 35(1) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

a) Aynı maçta çıkan olaylar neticesinde rakip oyuncuya yumruk attığı raporlardan tespit edilen 115820 lisans numaralı Çanakkale TSK futbolcusu Mehmet Arda Gökbük’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

b) Çıkan olaylarda rakibine yumruk attığı tespit edilen 112592 lisans numaralı Çanakkale TSK futbolcusu Emre Güzel’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

c) Çıkan olaylarda rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen 113919 lisans numaralı Miracle Değirmenlik SK futbolcusu Egemen Nurali’ye DT 43’ün ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 12.02.2022 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Binatlı YSK Turkcell U15 Ligi 1.Grup müsabakasında meydana gelen olaylar neticesinde şu kararlar alınmıştır;

Rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen 114965 lisans numaralı Binatlı YSK futbolcusu Fuat Tatlıses’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 4(dört) resmi müsabakadan men, aynı olayda rakibine yumruk attığı tespit edilen 114968 lisans numaralı Binatlı YSK futbolcusu Berke Alpakın’ın, rakibine yumruk attığı tespit edilen 115858 lisans numaralı Lefke TSK futbolcusu Buğra Gürses’e ve yine rakibine yumruk attığı tespit edilen 115857 lisans numaralı Lefke TSK futbolcusu Arda Gürses’e DT 43’ün ihlalinden dolayı 43(2) uyarınca 4’er (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.