Dipkarpaz’da futbol eğitimi verilecek

Dipkarpaz Spor Kulübü ile Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği işbirliğindeDipkarpaz Futbol Akademi kuruldu.
“Geleceğe emin adımlarla devam ediyoruz.” sloganıyla yola çıkan Dipkarpaz Futbol Akademi, C lisans antrenör lisanslı Fırak Borak yönetiminde antrenmanlara başladı. 8-16 yaş arası çocukları bir araya getiren DipkarpazFutbol Akademi, antrenmanlarını Dipkarpaz çim sahasında yapıyor.
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