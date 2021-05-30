Dipkarpaz’da futbol eğitimi verilecek

Dipkarpaz Spor Kulübü ile Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği işbirliğindeDipkarpaz Futbol Akademi kuruldu.

“Geleceğe emin adımlarla devam ediyoruz.” sloganıyla yola çıkan Dipkarpaz Futbol Akademi, C lisans antrenör lisanslı Fırak Borak yönetiminde antrenmanlara başladı. 8-16 yaş arası çocukları bir araya getiren DipkarpazFutbol Akademi, antrenmanlarını Dipkarpaz çim sahasında yapıyor.

