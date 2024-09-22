Dipkarpaz, Vadili’den 3 puanla döndü

AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nda ilk hafta maçında Vadili TÇBSK – Dipkarpaz TSK’yı konuk etti.

Hasan Onalt Stadında oynanan ve Tufan Çerçioğlu’nun yönettiği Birinci Ligin 2 yeni ekibinin maçına Vadili hızlı başladı. 3. dakikada Bavver’in, Görkem’e yaptığı hareketten Vadili penaltı kazandı. Penaltı vuruşundan Görkem yararlanamadı.

Golden sonra oyun üstünlüğünü ele geçiren Dipkarpaz TSK,10. Dakikada Devrim Erdoğan ile 1 – 0 öne geçerken, ilk devre de bu skorla sona erdi.

İkinci devrede Vadili yüklenirken, Dipkarpaz’dan Bavver kırmızı kart gördü. Dipkarpaz 10 kişi kalmasına rağmen özellikle sol kanattan Yekta ve Devrim ile ortadan da Anıljan ile etkili ataklar geliştirdi.

81’de Devrim skoru 0 – 2 yapıp takımını rahatlatırken,89’da Anıljan 3. golü attı. Uzatma dakikalarında Görkem’in golü skoru belirledi. 1 – 3

Dipkarpaz böylelikle deplasmandan 10 kişiyle galibiyetle dönmenin mutluluğunu yaşadı. Vadili ise sezona mağlubiyetle girdi.

