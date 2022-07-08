Dipkarpaz takımına ağır ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 1, 2 ve 3 Temmuz 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

1) 2 Temmuz 2022 tarihinde oynanan Kaplıca Karadeniz 61 SK – Dipkarpaz TSK İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup müsabakasının raporları incelenirken, müsabakada oluşan saha olaylarından dolayı, Dipkarpaz TSK’ya DT 52/2 ve DT 52/5 maddeleri uyarınca ve tekerrürü de dikkate alarak, Dipkarpaz TSK sahasının 2 maç kapatılmasına ve 1000 TL para cezası verilmesine, ayrıca Dipkarpaz TSK’nın müsabakanın hakemine yönelik küfür etmesi neticesinde Dipkarpaz TSK’ya DT 53/2 uyarınca 500 TL para cezası verilmesine, Kaplıca Karadeniz 61 SK’ya da çıkan saha olayları neticesinde DT 52/2 ve DT 52/5 maddeleri 1.000 TL para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Akçay Spor Kulübünün 1.07.2022 tarihinde oynanan Gayretköy GSK – Akçay SK maçına ilişkin 4.07.2022 tarihinde yapmış olduğu itiraz dilekçesi incelenmesinin yanında Gayretköy GSK takımının savunmasının dinlenmesi neticesinde, BTM Kurulu olarak, Akçay SK’nın yaptığı itiraza konu olan olgunun, Gayretköy yöneticisi tarafından sehven yapıldığının kanaatine vardı.

3) Gaziveren Spor Kulübünün, 5.7.2022 ve 6.7.2022 tarihinde yapmış olduğu itirazların, usulüne uygun sürede yapılmadığı gerekçesiyle, itirazı oybirliği ile reddetti.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Tayfun Alkan (Alayköy SKKD) 3 Maç

Enes Aygün (Bahçeli SK) 3 Maç

Ahmet Can Kırşan (Güvercinlik İYSK) 1 Maç

Veysel Çelik (Çamlıbel SKD) 1 Maç

Hüseyin Böke (Çamlıbel SKD) 1 Maç

Görkem Pervane (Kalkanlı SK) 1 Maç

İlkay Özdemirtaş (Poy Rent a Car Yeşilyurt SD) 1 Maç

Mustafa Karabetça (Yedidalga Aksu SK) 1 Maç

Abdo Akman (Zümrütköy SK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

İsmail Karşılı (Kırıkkale 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Sıtkı Demir (Yenişehir SK)

Hasan Bahtıkara (Pile TSK)

Gençali Kumaş (Aslanköy GSD)

Okyanus Borankan (Pınarbaşı ÇSK)

Uğur Şahin (Akçay SK)

Umut Arslan (Pergama SD)

Mehmet Dönmez (Alayköy SKKD)



