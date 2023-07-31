Dipkarpaz'a yan bakılmıyor

İktisatbank BTM 2. Lig yarı final ilk maçlarından olan maçta Aslanköy, Dipkarpaz’ı Mehmetali Toker Stadındakonuk etti.

Hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmanın galibi konuk Dipkarpaz oldu. Dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma büyük çekişme içerisinde geçti. Maçın ilk devresinde Dipkarpaz penaltı vuruşu kazandı. Devrim Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Çağatay gole izin vermedi. Devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devre de çekişme içerisinde geçti. Hakem İsmail Ercan’ın maçın son anlarındaki doğru penaltı kararı sonrasında topun başına bu kez Barış Dağ geçti. Barış Dağ’ın vuruşunda top ağlara gidince maçı 1 – 0 kazanan Dipkarpaz, 8. maçında 8. galibiyetini alarak finale yükselme adına büyük avantaj elde etti.



