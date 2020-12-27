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Dino ve Ebuka, Mısır'da sessizliklerini bozamadılar

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John Ebuka Okoye ile Dinopeter Jud, Mısır Premier Lig takımlarından Enppi SC Takımında henüz golle tanışmadılar. Dinopeter, Enppi’de ilk 11’de sahaya çıkarken, Ebuka sonradan Dinopeter’in yerine oyuna dahil oldu ​

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Dino ve Ebuka, Mısır'da sessizliklerini bozamadılar
John EbukaOkoye ile DinopeterJud, Mısır’da profesyonel olarak aynı takımda forma giyiyorlar.
Futbolumuza gelmiş en önemli golcülerden John EbukaOkoye ile Türkiye’ye transferi de gündeme gelmiş olan yıldız oyuncu DinopeterJud, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, pandemi koşulları nedeniyle 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesi sonrasında Mısır Premier Ligine transfer oldular.
Geçtiğimiz sezon önce Hamitköy daha sonra ise Yenicami formaları altında attığı gollerle gol kralı olan John EbukaOkoye, ile Mağusa Türk Gücü’nün şampiyonluğuna büyük katkı koyan DinopeterJud, Mısır Premier Lig takımlarından Enppi SC Takımına transfer oldular.
Ancak her 2 futbolcu da yeni takımlarında henüz golle tanışmadılar. Geriye kalan 3 haftada Dinopeter, Enppi’de ilk 11’de sahaya çıkarken, Ebuka sonradan Dinopeter’in yerine oyuna dahil oldu. Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 13. sırada yer alan Enppi, 3 maçta 4 puan topladı.
 
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