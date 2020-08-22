Dikmenliler, Ağırdağ’da

Serdar Aşık başkanlığındakiAğırdağ Boğaz Spor Kulübü,BTM İkinci Lig 5. Grupta 2. Devre öncesinde iddialı bir takım kurmayı hedefliyor.

Teknik ekipteki Talat Dağer ve Mehmet Demir'in istekleri doğrultusunda Dikmen Gücünden; Kemal Yamantürk, Kemal Özata ve Aydın Yavuz'u transfer eden Ağırdağ, takımın ofansif gücünü arttırdı. Türkiyeli kontenjanı için de başarılı bir ismi kadrosuna katmayı hedefleyen Ağırdağ Spor Kulübü, grubu en üst noktada bitirebilmek için tüm takım olarak kenetlendi.

Sporcu sağlığı ve takım ruhunu ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Serdar Aşık ise takımına güvendiğini dile getirdi.

