Dikmen’den özel formalar

BTM Birinci Lig kulüplerinden Dikmen Gücü’nde yönetim kurulu, kulübe gelir sağlamak ve taraftarların kulübe olan aidiyetini artırmak adına,45. kuruluş yılına özel formalar tasarladı.

Kulüp renklerinde tasarlanan, 45. Yıla Özel baskılı Dikmen Gücü formaları sınırlı sayıda satışa sunuldu. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği 45. Yıla Özel formaların satışı devam ediyor.

