Dikmen ve Neval’a ceza yağdı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Çağrı Özertural (Geçitkale GSK)

3 Maç İbrahim Mert (Geçitkale GSK)

1 Maç Görkem Pervane (Denizli SK)

1 Maç Cevdet Çağer (Doğancı SK)

2 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Metin Sancak (Dikmen Gücü SK)

1 Maç Güney Düzgün (Denizli SK)

1 Maç Mahmut Erden (Akova Vuda TÇB)

1 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Mehmet Dulkadir (Yılmazköy SK) Tahsin Ergel (Doğancı SK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Mart 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.Hafta içi oynanan Dikmen-Lapta maçındaki yaşanan olaylar nedeniyle Dikmen Gücü Spor Kulübü'ne ceza yağdı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Dikmen Gücü futbolcuları Neval Esengül'e 65 maç, Ahmet Duyar'a ise 4 müsabakadan men cezası verdi.Kurul ayrıca kulübe 4 maç saha kapatma cezası ve tatil edilen Dikmen-Lapta maçında da hükmen Lapta'nın 3 puan almasına karar verdi.