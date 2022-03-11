Dikmen ve Neval’a ceza yağdı

BTM 1.LİG BEYAZ GRUP EKİPLERİNDEN DİKMEN'E CEZA YAĞDI
Hafta içi oynanan Dikmen-Lapta maçındaki yaşanan olaylar nedeniyle Dikmen Gücü Spor Kulübü'ne ceza yağdı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Dikmen Gücü futbolcuları Neval Esengül'e 65 maç, Ahmet Duyar'a ise 4 müsabakadan men cezası verdi.
Kurul ayrıca kulübe 4 maç saha kapatma cezası ve tatil edilen Dikmen-Lapta maçında da hükmen Lapta'nın 3 puan almasına karar verdi.
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Çağrı Özertural (Geçitkale GSK)
3 Maç
|İbrahim Mert (Geçitkale GSK)
1 Maç
|Görkem Pervane (Denizli SK)
1 Maç
|Cevdet Çağer (Doğancı SK)
2 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|Metin Sancak (Dikmen Gücü SK)
1 Maç
|Güney Düzgün (Denizli SK)
1 Maç
|Mahmut Erden (Akova Vuda TÇB)
1 Maç
|4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
|Mehmet Dulkadir (Yılmazköy SK)
|Tahsin Ergel (Doğancı SK)