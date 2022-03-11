banner762
132 0
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
14 0
 
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
“O Alman turistlerin heykelini dikmeliyiz”
213 0
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
11 0
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
124 0
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
11 0
35 0
banner797
banner794

Dikmen ve Neval’a ceza yağdı

banner476

banner714
Dikmen ve Neval’a ceza yağdı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Mart 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
BTM 1.LİG BEYAZ GRUP EKİPLERİNDEN DİKMEN'E CEZA YAĞDI
Hafta içi oynanan Dikmen-Lapta maçındaki yaşanan olaylar nedeniyle Dikmen Gücü Spor Kulübü'ne ceza yağdı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu Dikmen Gücü futbolcuları Neval Esengül'e 65 maç, Ahmet Duyar'a ise 4 müsabakadan men cezası verdi.
Kurul ayrıca kulübe 4 maç saha kapatma cezası ve tatil edilen Dikmen-Lapta maçında da hükmen Lapta'nın 3 puan almasına karar verdi.
 KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Çağrı Özertural (Geçitkale GSK)
3 Maç
İbrahim Mert (Geçitkale GSK)
1 Maç
Görkem Pervane (Denizli SK)
1 Maç
Cevdet Çağer (Doğancı SK)
2 Maç
 TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Metin Sancak (Dikmen Gücü SK)
1 Maç
Güney Düzgün (Denizli SK)
1 Maç
Mahmut Erden (Akova Vuda TÇB)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Mehmet Dulkadir (Yılmazköy SK)
Tahsin Ergel (Doğancı SK)
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.