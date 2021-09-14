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Dikmen şampiyonluk hedefiyle başladı

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Dikmen Gücü yeni sezon açılışını gerçekleştirirken, Erman Çelik, “Hedefimiz şampiyon olup lig çıkmaktır. Güçlü, tecrübeli kadromuz var. En iddialı ekibiz.” açıklamasını yaptı

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Dikmen şampiyonluk hedefiyle başladı
BTM Birinci Lig temsilcisi Dikmen Gücü Spor Kulübü yeni sezon açılışını Dikmen Sahasında gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz sezon final oynayan teknik ekip ve kadrosunu koruyan Dikmen Gücü önemli takviyeler yaparak bu sezona şampiyonluk parolası ile başladı.
Yeni sezona teknik direktör Erman Çelik, yardımcı antröner Kemal Yakutoğlu ve kaleci antrenörü Süleyman Yıltan ile sezonu açan Dikmen Gücü, ligin iddialı ekipleri arasında olacaklarını ve bu yıl hedeflerinin şampiyon olarak üst lige çıkmak olduğunu söylediler. Teknik direktör Erman Çelik sezon açılışında verdiği demeçte hem güçlü hem tecrübeli bir kadroları bulunduğunu ve bir iki takviye daha yaparak sezonun en iddialı ekibi olacaklarını söyledi. Bostancı Bağcıl’ın önemli isimleri arasında olan Cenker Pehlivan’da yeni sezonda Dikmen Gücü forması ile ter dökecek.
Yeni transferlerden Cenker’in yanı sıra Küçük Kaymaklı’dan Asım Alkan, Ferhat Devir ve Dikmen Futbol Akademisinden Abdullah Kılıç sezonun ilk idmanına çıkan yeni isimler oldu.
 
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