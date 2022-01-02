Dikmen kaçtı, Yılmazköy yakaladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de 3. hafta tamamlandı.
2022 yılının ilk maçları olan 3. hafta maçında İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grupta Dikmen Gücü ile Yılmazköy, Dr Fazıl Küçük Stadı karşılaştılar. Olgun Canik’in yönettiği maçın ilk devresi 0 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede Dikmen Gücü 2 kez öne geçmesine rağmen Yılmazköy rakibine galibiyet şansı tanımadı. 4 golün atıldığı bu devre sonunda maç 2 – 2 berabere tamamlandı. Oytun ve Efe ile goller bulan Dikmen bu skorla 2 puana yükselirken galibiyetle yine tanışamadı. Berkay ve Kerem ile goller bulan Yılmazköy ise ilk puan kayıplarını yapıp 7 puana yükseldi.
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