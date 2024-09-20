Dikmen Gücü sahaya indi

BTM Birinci Ligin güçlü ekibi Dikmen Gücü, 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarına saha çalışmalarıyla başladı.
Şampiyonluk hedefiyle sahaya inen Dikmen Gücü 2024 – 2025 sezonuna yönelik ilk antrenmanını, yeni antrenörü Hamis Çakır yönetiminde gerçekleştirildi.
Dikmen Dr. Küçük Stadında yapılan ilk antrenmanda Dikmen Gücü futbolcularının hırslı çalıştıkları görüldü.
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