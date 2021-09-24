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Dikmen, Çelebi’ye teşekkür etti

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Dikmen, Çelebi’ye teşekkür etti
BTM Birinci Lig kulüpleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, BTM Birinci Ligin kesin başlama tarihini henüz açıklamamasına rağmen hazırlıklarına devam ediyorlar.
Yeni sezon hazırlıklarına Erman Çelik ve Kemal Yakutoğlunezaretinde devam eden Dikmen Gücü’nde yönetim kurulu ise kulübe katkı sağlayan kurum – kuruluşlara teşekkür ziyareti gerçekleştirmeye başladı. Dikmen Gücü’ne büyük destek veren Esat Çelebi'ye takım kaptanı  Kemal Yamantürk,  forma vererek teşekkür etti.
 
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