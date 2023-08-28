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Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde final 1 Eylül’de

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Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde yarı finallerde rakiplerini geçen Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği takımları 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için sahaya çıkacaklar

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Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde final 1 Eylül’de
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği takımları final maçına çıkacak. Bu sezon 35 takımın mücadele ettiği ve büyük çekişmeye sahne olan Digiturk Kıbrıs U14 Ligi'nde grup maçlarının ardından finallerde rakiplerini geçen Mağusa Türk Gücü ve Doğan Türk Birliği takımları 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda kupayı kazanmak için mücadele edecek. 
Final yolculuğunda 5.Grup'tan ikinci olarak çıkan Mağusa Türk Gücü takımı, 2.turda Dilekkaya'yı, çeyrek finalde Yenicami'yi ve yarı finalde de 1461 İskele Trabzonspor'u mağlup ederek adını finale yazdırırken, 3.Grup'u lider bitiren Doğan Türk Birliği takımı da 2.turda Lefkoşa Spor Birliği'ni, çeyrek finalde Binatlı'yı ve yarı finalde de Baf Ülkü Yurdu'nu mağlup ederek final maçına çıkmaya hak kazandı.
 
 
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