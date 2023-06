Digiturk Kıbrıs U14 Ligi 11-12 Temmuz 2023'te başlayacak

Toplamda 35 takımın yer alacağı Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde mücadele 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde sezon planlaması belli oldu. Toplamda 35 takımın yer alacağı organizasyon 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde başlayacak. Kulüpler; futbolcu, antrenör ve kulüp personeli evraklarını en geç 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar KTFF’ye ulaştırmak zorunda olacak.

Toplam 6 grupta oynanacak olan karşılaşmalarda grup maçları 11-12 Temmuz 2023’te başlayacak, 12 13 Ağustos 2023 tarihlerinde sona erecek. Ardından 2.tur, çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak. Ligde U16 Ligi kuralları geçerli olacak, karşılaşmalar 35'er dakikalık iki devre halinde oynanacak.

Kulüpler lisans ve transfer işlemlerinde şu formları getirecek;

VİZE: Kulüp başlıklı kağıdında lisans numarası ve futbolcu adı soyadı liste şeklinde yazılacak. Kağıt imzalanıp mühürlenerek dosyaya eklenecek. (Vize işlemleri sadece kulüplerin kendi futbolcuları için yapılabilir)

YENİ LİSANS: Lisans İşlem Formu, Kimlik Kartı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Veli Onay Formu

BONSERVİSLİ TRANSFER: Lisans İşlem Formu, Futbolcunun önceki kulübünden alınan bonservis belgesi, veli onay formu

GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER: Lisans İşlem Formu, Futbolcunun önceki kulübünden alınan geçici/kiralık bonservis belgesi, veli onay formu

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ: Kulüp ve antrenör tarafından imzalanıp tasdik edilmiş KTFF Teknik Direktör/Antrenör Sözleşmesi

*Not: Lisans İşlem Formu kullanılan tüm işlemlerde ve antrenör sözleşmelerinde ilgili bölümlerin tasdik memuru/noter veya muhtar tarafından onaylanması zorunludur.



Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde gruplar şöyle;



1.GRUP

Baf Ülkü Yurdu

Binatlı YSK

Doğukent SK

Lefke TSK

Yalova SK

Yükseliş İSK



2.GRUP

Çetinkaya TSK

Göçmenköy İYSK

Gönyeli SK

Hamitköy ŞHSK

Küçük Kaymaklı TSK

Yenicami AK



3.GRUP

Doğan Türk Birliği

Girne Halk Evi

Karaoğlanoğlu SK

Merit A. Yeşilova SK

Ozanköy SK

Türk Ocağı Limasol



4.GRUP

Cihangir GSK

Dilekkaya ASK

Düzkaya KOSK

Esentepe KKSK

Lefkoşa Spor Birliği

Taşkent SK



5.GRUP

Dörtyol SK

Mağusa Türk Gücü

Mesarya SK

Türkmenköy ASK

Vadili TÇBSK

Yonpaş Dumlupınar TSK



6.GRUP

1461 İskele Trabzonspor

BafCanbulat SK

Dipkarpaz TSK

Yedikonuk SK

Yenierenköy TSK