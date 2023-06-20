Digiturk Kıbrıs U14 Ligi 11-12 Temmuz 2023'te başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde sezon planlaması belli oldu. Toplamda 35 takımın yer alacağı organizasyon 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde başlayacak. Kulüpler; futbolcu, antrenör ve kulüp personeli evraklarını en geç 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar KTFF’ye ulaştırmak zorunda olacak.
Toplam 6 grupta oynanacak olan karşılaşmalarda grup maçları 11-12 Temmuz 2023’te başlayacak, 12 13 Ağustos 2023 tarihlerinde sona erecek. Ardından 2.tur, çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanacak. Ligde U16 Ligi kuralları geçerli olacak, karşılaşmalar 35'er dakikalık iki devre halinde oynanacak.
Kulüpler lisans ve transfer işlemlerinde şu formları getirecek;
VİZE: Kulüp başlıklı kağıdında lisans numarası ve futbolcu adı soyadı liste şeklinde yazılacak. Kağıt imzalanıp mühürlenerek dosyaya eklenecek. (Vize işlemleri sadece kulüplerin kendi futbolcuları için yapılabilir)
YENİ LİSANS: Lisans İşlem Formu, Kimlik Kartı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Veli Onay Formu
BONSERVİSLİ TRANSFER: Lisans İşlem Formu, Futbolcunun önceki kulübünden alınan bonservis belgesi, veli onay formu
GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER: Lisans İşlem Formu, Futbolcunun önceki kulübünden alınan geçici/kiralık bonservis belgesi, veli onay formu
ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ: Kulüp ve antrenör tarafından imzalanıp tasdik edilmiş KTFF Teknik Direktör/Antrenör Sözleşmesi
*Not: Lisans İşlem Formu kullanılan tüm işlemlerde ve antrenör sözleşmelerinde ilgili bölümlerin tasdik memuru/noter veya muhtar tarafından onaylanması zorunludur.
Digiturk Kıbrıs U14 Ligi’nde gruplar şöyle;
1.GRUP
Baf Ülkü Yurdu
Binatlı YSK
Doğukent SK
Lefke TSK
Yalova SK
Yükseliş İSK
2.GRUP
Çetinkaya TSK
Göçmenköy İYSK
Gönyeli SK
Hamitköy ŞHSK
Küçük Kaymaklı TSK
Yenicami AK
3.GRUP
Doğan Türk Birliği
Girne Halk Evi
Karaoğlanoğlu SK
Merit A. Yeşilova SK
Ozanköy SK
Türk Ocağı Limasol
4.GRUP
Cihangir GSK
Dilekkaya ASK
Düzkaya KOSK
Esentepe KKSK
Lefkoşa Spor Birliği
Taşkent SK
5.GRUP
Dörtyol SK
Mağusa Türk Gücü
Mesarya SK
Türkmenköy ASK
Vadili TÇBSK
Yonpaş Dumlupınar TSK
6.GRUP
1461 İskele Trabzonspor
BafCanbulat SK
Dipkarpaz TSK
Yedikonuk SK
Yenierenköy TSK
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