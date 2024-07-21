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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Yarı Final sonuçları

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Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Yarı Final sonuçları
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E.Sadrazam Kayalar-Ergazi: 3 – 2
Aslanköy-Ötüken: 2 – 0
Ç.G.Yedikonuk-Kırıkkale: 4 – 0
E.U.Güvercinlik-Çamlıbel:4 – 0
Serdarlı-Pergama: 4 – 1
Ağırdağ Boğaz-S.R.Yarköy: 3 – 3 (Uzt. 5 – 3)
Doğancı-Taşkent: 4 – 1
A.Gaziveren-Dilekkaya: 6 – 0
 
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