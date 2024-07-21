Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig Final eşleşmeleri belli oldu

Eurocoast Sadrazam Kayalar SK - Aslanköy GSD
Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK - Evleksiz Uni. Güvercinlik İYSK
Serdarlı GB - Ağırdağ Boğaz TSK
Doğancı SK - Amaara Gaziveren SK
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