Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Transfer Yönetmeliği belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de 2024-2025 sezonuDigiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Transfer Yönetmeliği belirlendi

Transfer Yönetmeliği şöyle:

1) Kulüpler, herhangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) 8 adet futbolcu transfer edebilirler. Ancak transfer edecekleri futbolcuların en az 6 kişisi KTFF’nin belirlediği genç oyuncu kategorisinde (01.01.2002 ve sonraki yıllarda doğan) olmak zorunda olup bu futbolcuları kiralık ve/veya bonservisli transfer yapabilirler. Kalan 2 futbolcuyu yaşına bakılmaksızın kiralık veya bonservisli transfer edebilirler. Kontenjan aşımı durumunda kulüpler üst lig işlemler ile ilgili geri dönüş ve/veya iptal işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır.

2) Kulüpler; KKTC vatandaşı futbolcu haricinde, KKTC'de yasal yollardan oturma veya çalışma izni olan 1 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu bulundurabilir ve müsabakalarda da bu oyuncuyu oynatabilirler. (Bu statüdeki oyuncular genç oyuncu bulundurma kriterindeki oyuncu kategorisine girmezler)

3) Bu ligdeki takımlar 35 yaş üzeri futbolculara (31.12.1988 ve önceki yıllarda doğan) yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartamazlar. Bu yaş grubundaki futbolcuların lisansı düşmüş ise sadece bonservisli olarak son oynadığı takımda lisans işlemi yaptırabilir, bu şekilde işlem yaptıran futbolcu o sezon aynı takımda forma giymek zorundadır. Farklı takıma herhangi bir transfer işlemi yapamaz. Üst liglerde forma giyen aktif futbolcular bu kritere girmez.

4) Bu ligde 01.01.2009 (dâhil) ve sonraki yıllarda doğan (U16 Ligi yaş kategorisi) hiçbir futbolcu oynayamaz. Ancak lisans işlemi yaptırılıp ilgili yaş grubunun yer aldığı lig kategorilerine transfer işlemi gerçekleştirebilir.

5) 4.maddede belirtilen yaş kriteri ile ilgili olarak altyapı liglerinde takımı olan BTM 1.Lig takımları bu futbolculara lisans işlemi yaptırabilir ancak BTM 1.Lig için ilgili yaş kriterine uymayan futbolcuları A Takım kategorisinde oynatamaz.

6) Kulüplerin, müsabakanın oynanacağı tarihte, 21 kişilik müsabaka isim listesinde KTFF’nin açıkladığı yaş kriterlerinde (01.01.2002 ve sonrası doğumlu) en az 3 (üç) futbolcuyu kadroda bulundurmaları zorunludur. Bu zorunluluk kapsamında olan futbolcular, fiilen maç başlamadan ve müsabaka tamamlanıncaya kadar sair sebepler hariç hazır olmak zorundadır. Bu kurala uymayanlar kulüpler hakkında, Disiplin Talimatı’nın ilgili maddesi uygulanır.

7) KTFF tarafından açıklanan yaş kategorisinde futbolcu bulundurulma ve/veya oynatma zorunluluğu kapsamında olan futbolcular içerisinde kesinlikle profesyonel yabancı uyruklu futbolcu bulundurulamaz.

Mevcut sezonda Süper Lig ve/veya 1.Lig takımlarından BONSERVİSLİ olarak BTM Ligi’ne transfer olan futbolcular iki sezon transfer oldukları takımda forma giymek zorundadır. Bu futbolcuların iki sezonluk süre içerisinde üst lige geri dönüşü sadece eski takımına olmak kaydıyla gerçekleşebilir.

9) Kulüpler; üst ligden (Süper Lig ve 1.Lig) BTM Ligleri’ne transfer olan ve 2 yıl gittiği takımda kalma zorunluluğu bulunan futbolculardan GEÇİCİ/KİRALIK olarak ilgili futbolcuyu kadrolarına katabilirler.

10) Kulüpler; üst ligde (Süper Lig ve 1.Lig) vize işlemi yaptırmayan ve/veya bu ligde süre almayan 31.12.2001 ve önceki tarihlerde doğan 1 (bir) futbolcuyu kadrosuna katabilir. Bu haktan yararlanılması durumunda MADDE 2’nin 1. fıkrasında yer alan 6 kişilik genç futbolcu (01.01.2002 ve sonraki tarihlerde doğan futbolcu) transfer hakkı 5’e düşer.



