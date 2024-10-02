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Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'e kayıt için tarih belirlendi..!

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Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'e kayıt için tarih belirlendi..!
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilecek olan Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de lige katılım için kayıt alınmasına karar verildi. Buna göre Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig'de yer alma hakkı bulunan kulüpler 2024-2025 sezonuna kayıt için 9 Ekim 2024 Çarşamba gününe kadar "LİGLERE KATILIM FORMU" ile başvuru yapması gerekecek. Söz konusu evrağı belirlenen tarihe kadar KTFF'ye ulaştırmayan kulüpler 2024-2025 sezonunda ligde yer alamayacak.
 
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