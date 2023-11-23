Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig 2.hafta programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 2.haftanın programı belli oldu.
KIRMIZI GRUP
25 Kasım 2023, Cumartesi
14.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı Dipkarpaz-German Gold Akova Vuda
10.45 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-İncirli
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı Tuzlaspor-Zella Estate Yenierenköy
26 Kasım 2023, Pazar
10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı Pile-Türkmenköy
10.45 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Dörtyol
BEYAZ GRUP
25 Kasım 2023, Cumartesi
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Karaoğlanoğlu
10.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Demirhan-T.Ersalıcı Dikmen Gücü
26 Kasım 2023, Pazar
10.45 Bostancı Bağcıl Stadı Bostancı Bağcıl Stadı-Atoll Kozanköy
10.45 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Ortaköy
10.45 Zümrütköy Stadı Zümrütköy-Gülgün Süt Düzova
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