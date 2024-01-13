Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 9. Hafta günün sonuçları

KIRMIZI GRUP
BUGÜN
G.G.AkovaVuda-Dörtyol: 1 – 1
Mehmetçik-Türkmenköy : 3 – 1
14 Ocak 2024, Pazar
14.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı NorthernlandDipkarpaz-İncirli (Cenk A.Özfuttu)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Z.Estate Yenierenköy (YusufcanDönder)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı Pile-Tuzlaspor (Fatih Bardakçıoğlu)
BEYAZ GRUP
BUGÜN
Gülgün Süt Düzova-Ortaköy: 3 – 0
Mevlevi-AtollKozanköy: 1 - 7
14 Ocak 2024, Pazar
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Karaoğlanoğlu (İsmail Ercan)
14.00 Bostancı Bağcıl Stadı Bostancı Bağcıl-T.Ersalıcı Dikmen Gücü (Olgun Canik)
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Demirhan (Şahin Coşkun)
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