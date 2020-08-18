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Didem ile Çiğdem fark yarattı

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Didem ile Çiğdem fark yarattı
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de 2019 – 2020 sezonunda Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunda, futbol kulüplerinde pek alışık olmadığımız bir uygulamaya gidilerek 2 kadın yöneticiye görev verildi.
Genç yöneticiler Didem Mülazim ve Çiğdem Acarbaş, sezon boyunca yoğun bir şekilde çalışarak, birçok alanda kulüplerine katkı koydular. 
Tombala gecelerinden, saha girişinde bilet kesmeye, futbol takımlarının başında yönetici olarak sahaya çıkmaya kadar birçok farklı görevi başarıyla yerine getiren Didem Mülazim ve Çiğdem Acarbaş, 2020 – 2021 sezonunda Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunda da görev yapacaklar.
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