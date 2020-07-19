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Dibin kaderi son hafta belli olacak

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Dibin kaderi son hafta belli olacak
19 Temmuz 2020 Pazar 23:21

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 29.

hafta maçları oynandı.

29. haftada sonunda play out oynayacak 3 takım belirlenirken, 30. Ve son hafta maçları sonunda direk düşecek 2. Takım ve play out oynayacak 4. takım belirlenecek.

Alınan sonuçlar şöyle;

Düzkaya – Mağusa Türk Gücü, 1-3

Cihangir – Türk Ocağı, 2-4

Gençlik Gücü – Çetinkaya, 4-2

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu, 2-4

Lefke – Alsancak Yeşilova, 2-2

Hamitköy – Göçmenköy, 0-2

Yenicami – Küçük Kaymaklı, 5-1

Doğan Türk Birliği – Gönyeli, 3-2

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