Dibin kaderi son hafta belli olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 29.
hafta maçları oynandı.
29. haftada sonunda play out oynayacak 3 takım belirlenirken, 30. Ve son hafta maçları sonunda direk düşecek 2. Takım ve play out oynayacak 4. takım belirlenecek.
Alınan sonuçlar şöyle;
Düzkaya – Mağusa Türk Gücü, 1-3
Cihangir – Türk Ocağı, 2-4
Gençlik Gücü – Çetinkaya, 4-2
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu, 2-4
Lefke – Alsancak Yeşilova, 2-2
Hamitköy – Göçmenköy, 0-2
Yenicami – Küçük Kaymaklı, 5-1
Doğan Türk Birliği – Gönyeli, 3-2