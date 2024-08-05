Diatta, Garga oluyor

Aksa Süper Ligin Girne ekiplerinden Karşıyaka’nın yıldız yabancı futbolcusu Assane Diatta’ya Mağusa Türk Gücü talip oldu.

Mağusa Türk Gücü, Karşıyaka yönetimi ile temasa geçerken, taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu gittiği öğrenildi. Anlaşmaya yakın olan kulüplerin anlaşması durumunda Diatta bugün Mağusa Türk Gücü antrenmanına çıkacak.

Diatta geçtiğimiz sezon, Karşıyaka formasıyla attığı gollerle takımının üst sıralarda yer almasında büyük rol oynamıştı.

