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Diallo yıldız adayları ile çalışıyor

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Diallo yıldız adayları ile çalışıyor
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Sağlık Üst Kurulunun bireysel antrenman izni vermesinden sonra yıldız adaylarını eğiten bireysel gelişim antrenörü Muhammed Diallo da antrene ettiği yıldız adayları ile antrenmanlara başladı.
Eray Vudalı Stadında yapılan antrenmana Omonia alt yapısında futbol hayatını sürdüren Erk Barış Eseller, Ahmet Kuran, Iltan Yalçın ve kaleci İsmail Birşen yer aldı. Yıldız adaylarının antrenmanlardaki hırsları dikkat çekiyor.
 
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