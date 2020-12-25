Diagne Trabzonspor maçında yok

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı ve kamp kadrosu belli oldu. Mbaye Diagne Trabzonspor maçının kadrosundan çıkartıldı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"MbayeDiagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır."
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri JuppDerwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.
Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Takımımız, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Trabzon’a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.
MbayeDiagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır.
Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, OmarElabdellaoui, Taylan Antalyalı, RadamelFalcao, YounesBelhanda, Martin Linnes, RyanDonk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, ChristianLuyindama, Okan Kocuk, MarceloSaracchi, Emin Bayram, MarcaoTeixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, JesseSekidika, Ali Yavuz Kol, SofianeFeghouli.
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