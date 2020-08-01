DG 50 farkı

Hamit SAKALLI
BTM İkinci Ligde sezon geçtiğimiz hafta başlarken sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri de Çayönü oldu.
Çayönü, yıllar sonra liglere katılan Pergama ile deplasmanda karşılaştığı maçı 2-1 kazanarak, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Çayönü’nü bu maçta galibiyete deneyimli golcü Doğan Gözütok (DG 50) taşıdı.
Yıllarca K-PET Birinci Lig takımlarından forma giydikten sonra köyü Çayönü’ne dönen Doğan Gözütok, sezona 2 golle başlayarak, takımının en önemli gol silahı olacağını gösterdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.