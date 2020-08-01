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DG 50 farkı

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DG 50 farkı
Hamit SAKALLI
BTM İkinci Ligde sezon geçtiğimiz hafta başlarken sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri de Çayönü oldu.
Çayönü, yıllar sonra liglere katılan Pergama ile deplasmanda karşılaştığı maçı 2-1 kazanarak, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Çayönü’nü bu maçta galibiyete deneyimli golcü Doğan Gözütok (DG 50) taşıdı.
Yıllarca K-PET Birinci Lig takımlarından forma giydikten sonra köyü Çayönü’ne dönen Doğan Gözütok, sezona 2 golle başlayarak, takımının en önemli gol silahı olacağını gösterdi.
 
 
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