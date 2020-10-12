DG 50, Demirhan’da

İsa TABAK

BTM İkinci Ligde 45 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Demirhan’da Necip Abitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu takviyeleri sürdürüyor.

BTM Birinci Ligde başarılı olmayı hedefleyen Demirhan, Uğur Çelik transferinden sonra deneyimli futbolcu Doğan Gözütok’u (DG 50) da transfer etti.

Birçok takımda başarıyla forma giyen golcü futbolcusu Doğan Gözütok, son olarak BTM İkinci Lig takımlarından Çayönü’nde forma giydi.

Forvet olmasına rağmen farklı mevkilerde de oynama özelliği olan Doğan Gözütok, Demirhan antrenörü İskender Suiçmez ile bir araya gelerek el sıkıştı.

