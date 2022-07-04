“Devletin spora verdiği değerin göstergesi”

Futbol Kulüpler Birliği, hakemlerin devletten alacakları ücretlerin ödenmemesiyle ilgili maça çıkmama kararına destek belirtti

Futbol Kulüpler Birliği, hakemlerin devletten alacakları ücretlerin ödenmemesi sonrası maçlara çıkmama kararına destek verdi. Birlik tarafından yapılan açıklamada yaşanan durumun “Devlet erkanı tarafından spora verilen değerin göstergesi” olarak nitelendirildi, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’ne tam destek belirtildi.

Konu ile ilgili olarak Futbol Kulüpler Birliği’nin açıklaması şu şekilde:

Kulüpler Birliği olarak bugün Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneği’nin “maçlara çıkmama” kararı ile ilgili açıklaması Devlet erkanı tarafından sporumuza verilen değerin bir göstergesidir. Futbolun paydaşlarından olan Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemcileri Derneğine desteğimizin tam olduğunu, yapılacak herhangi bir protestoya Kulüpler Birliği olarak tam destek vereceğimizi tüm spor kamuoyuna bilgisine sunarız.

