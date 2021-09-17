Devecioğlu: Taraftarlar pozitif futbol izleyecekler

Sedat Devecioğlu, “İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Mağusa Türk Gücü ile oynayacağımız derbi karşılaşmasına gelenler pozitif bir futbol izleyecekler.” açıklamasını yaptı

Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, AKSA Süper Lig’in ilk haftasında Cumartesi günü Mağusa Türk Gücü ile oynayacakları derbi karşılaşmasına gelenlerin her iki takım adına pozitif bir futbol izleyeceklerini düşündüğünü ifade etti.

Devecioğlu, tüm camiayı kendilerini desteklemek için maça beklediklerini sözlerine ekledi. Yonpaş Dumlupınar Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, 14 Haziran’da salon çalışmalarına başladıklarını, 19 Temmuz’da sezonu açtıklarını hatırlatırken “Hazırlık dönemimiz iyi geçti. Genel anlamda istediğimiz düzeyi yakaladığımızı düşünüyorum. Futbolun oynanmadığı dönemde de pandemi izin verdiği sürece ara ara çalışmalarımızı sürdürdük. Bu dönemin fiziksel ve birliktelik anlamında olumlu geri dönüşleri olduğunu söyleyebilirim. Sezon öncesi KTSYD Kupası’nı da kazanmak bize hem özgüven sağladı, hem de moral oldu” dedi. AKSA Süper Lig’in ilk haftasında 18 Eylül Cumartesi günü Mağusa Türk Gücü ile oynayacakları ligin ilk hafta karşılaşması ile ilgili görüşlerini aktaran Sedat Devecioğlu, müsabaka öncesi olumlu bir hafta geçirdiklerini söyledi. Devecioğlu, “İki moralli takımın mücadelesi olacak. Biz KTSYD Kupası’nı, onlar da geçtiğimiz hafta Süper Kupa’yı kazandı. Genelde futbolseverlerin, özelde de Mağusalıların beklediği bir derbi. O yüzden uzun bir aradan sonra futbol anlamında iyi bir moral olacağını düşünüyorum. Maçı izlemeye gelenler, iki takım adına da pozitif bir futbol izleyecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Mağusa Türk Gücü’nün gücünü bildiklerini ve saygı duyduklarını belirten Sedat Devecioğlu, camiaya da seslenerek, “Tüm taraftarlarımızı, camiamızı bizleri destekleme adına maça bekliyoruz. Uzun soluklu bir hedef belirledik. O yüzden de çok genç bir takım oluşturduk. Her geçen gün daha iyi bir Yonpaş Dumlupınar izlettirme hedefindeyiz” açıklamasını yaptı.



