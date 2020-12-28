banner583
banner590
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
Lefkoşa-Gazimağusa yolunda korkutan kaza
133 0
15 0
 
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
Antrenmanlarda hız kesmiyorlar
21 0
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
Hamitköy’den Yenicami’ye geçit yok
140 0
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları Tanya’yı duygulandırdı
65 0
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
Peugeot’un SUV gamında değişim zamanı
21 0
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
Dikkatsiz sürücü bilet satıcısını eziyordu
130 0
banner529
banner570

Devecioğlu: Riski bilerek girdik

banner476

Sedat Devecioğlu, yaşanabilecek bir bulaş konusunda değerlendirmelerde bulunurken, “Risk her zaman vardır. Aşı bulunup gelene kadar bu risk sürecek.Bulaş olursa da Sağlık Bakanlığının gerekli prosedürüne uyacağız. Bu riski bilerek girdik.” açıklamasını yaptı

banner577
Devecioğlu: Riski bilerek girdik
Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, antrenman ve oynadıkları dostluk maçları sürecinde yaşanabilecek bir bulaş konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Sedat Devecioğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:
“Resme bakıldığı zaman başkanların sezonun oynanmasını istememesinin nedeni daha çok maddi ağırlıklıdır.
Ama şu anda da ciddi bir bulaş da vardır. Bu nedenle biz de çok daha dikkatli olmalıyız. Oyuncularımızı da sürekli uyarıyoruz. Süreç içerisinde hastalığa yakalanmamaya çalışacağız.
Ama günü geldiğinde bir şekilde birileri bulaşacaktır. Yapacak bir şey yoktur. Ortada bu hastalıkla savaşacağımız gerçeği vardır. Risk her zaman vardır. Aşı bulunup ülkemizi gelene kadar bu risk sürecek.
Bulaş olursa da Sağlık Bakanlığının gerekli prosedürüne uyacağız. Bu riski bilerek girdik. Yarın birilerinin, antrenmanlara başladınız da bulaş oldunuz şeklinde bizi eleştireceğinin de bilincindeyiz.
Şu anda spor kaynaklı bulaş yoktur. Ama spor kaynaklı bulaş da olacaktır. Herhangi bir takımın futbolcusu bulaşacaktır.”
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.