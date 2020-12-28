Devecioğlu: Riski bilerek girdik

Sedat Devecioğlu, yaşanabilecek bir bulaş konusunda değerlendirmelerde bulunurken, “Risk her zaman vardır. Aşı bulunup gelene kadar bu risk sürecek.Bulaş olursa da Sağlık Bakanlığının gerekli prosedürüne uyacağız. Bu riski bilerek girdik.” açıklamasını yaptı

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, antrenman ve oynadıkları dostluk maçları sürecinde yaşanabilecek bir bulaş konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Sedat Devecioğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Resme bakıldığı zaman başkanların sezonun oynanmasını istememesinin nedeni daha çok maddi ağırlıklıdır.

Ama şu anda da ciddi bir bulaş da vardır. Bu nedenle biz de çok daha dikkatli olmalıyız. Oyuncularımızı da sürekli uyarıyoruz. Süreç içerisinde hastalığa yakalanmamaya çalışacağız.

Ama günü geldiğinde bir şekilde birileri bulaşacaktır. Yapacak bir şey yoktur. Ortada bu hastalıkla savaşacağımız gerçeği vardır. Risk her zaman vardır. Aşı bulunup ülkemizi gelene kadar bu risk sürecek.

Bulaş olursa da Sağlık Bakanlığının gerekli prosedürüne uyacağız. Bu riski bilerek girdik. Yarın birilerinin, antrenmanlara başladınız da bulaş oldunuz şeklinde bizi eleştireceğinin de bilincindeyiz.

Şu anda spor kaynaklı bulaş yoktur. Ama spor kaynaklı bulaş da olacaktır. Herhangi bir takımın futbolcusu bulaşacaktır.”

