banner875
banner885
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
8 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
8 0
 
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
14 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
23 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
30 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
10 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
16 0
banner878

Devecioğlu: Ligde ilk üç, kupada final oynamak istiyoruz

banner476

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, ikinci devreye iyi hazırlandıklarını, iyi bir kadrolarının olduğunu vurgulayarak “Sezon sonunda ligi ilk üç içinde bitirmek ve Kupada da final oynamak hedefimiz var” dedi

banner825
Devecioğlu: Ligde ilk üç, kupada final oynamak istiyoruz
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin Mağusa takımlarından Yonpaş Dumlupınar ligin ikinci devresine Pazar günü Cihangir deplasmanıyla başlayacak.
Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, gazetemize yaptığı açıklamada iyi bir devre arası geçirdiklerini ifade ederek Cihangir maçına en iyi şekilde hazırlanıp maça çıkacaklarını söyledi.
“Cihangir iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Ama kadro olarak bizim de iyi bir kadromuz vardır” diyen Devecioğlu, ikinci devreye iyi başlamak istediklerinin altını çizdi.
Sezonun sonunda ligi ilk üç içinde tamamlama hedefleri olduğunu vurgulayan  DevecioğluNorthernland Kıbrıs Kupası’nda da hedeflerinin finale kadar çıkmak olduğunu ve final oynamak istediklerini sözlerine ekledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.