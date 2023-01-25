Devecioğlu: Ligde ilk üç, kupada final oynamak istiyoruz

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin Mağusa takımlarından Yonpaş Dumlupınar ligin ikinci devresine Pazar günü Cihangir deplasmanıyla başlayacak.
Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, gazetemize yaptığı açıklamada iyi bir devre arası geçirdiklerini ifade ederek Cihangir maçına en iyi şekilde hazırlanıp maça çıkacaklarını söyledi.
“Cihangir iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Ama kadro olarak bizim de iyi bir kadromuz vardır” diyen Devecioğlu, ikinci devreye iyi başlamak istediklerinin altını çizdi.
Sezonun sonunda ligi ilk üç içinde tamamlama hedefleri olduğunu vurgulayan DevecioğluNorthernland Kıbrıs Kupası’nda da hedeflerinin finale kadar çıkmak olduğunu ve final oynamak istediklerini sözlerine ekledi.
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