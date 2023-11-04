Dev maçta Trabzonspor, Fenerbahçe'yi yıktı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderlik koltuğunu da Galatasaray'a kaptırdı. Dev maçı F.Bahçe 10 kişi tamamladı

Ülker Stadı'nda oynanan dev mücadelede konuk Trabzonspor, ilk etkili atağında golü buldu. Visca'nın ortasında topu kafa vuruşuyla filelere gönderen Onuachu, 10. dakikada bordo-mavili ekibi 1-0 öne geçirdi. Dev karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Trabzonspor, ikinci yarıya art arda gollerle başladı. 46. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bir dakika sonra sahneye çıkan Pepe, skoru 3-0 yaptı.

Ev sahibi Fenerbahçe, Tadic'in 61. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi.

Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan Fenerbahçe, 85. dakikada penaltı kazandı. İlk penaltıyı gole çeviren Tadic, bu kez direğe takıldı. Ancak VAR incelemesi sonrası penaltı vuruşu tekrarlandı. 90. dakikada bir kez daha topun başına geçen Sırp yıldız, bu kez hata yapmadı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-3

90+8'de Trabzonspor'dan Enis Destan topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası bu gol iptal edildi.

Kalan sürede skor değişmedi ve Trabzonspor, dev kapışmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 19'a çıkardı.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ise 19 (ligde ve Avrupa'da) maç sonra mağlubiyet yaşadı. 30 puanda kalan Fenerbahçe, liderlik koltuğunu da Galatasaray'a kaptırdı.

Trabzonspor'dan tarihi galibiyet!

Bu galibiyetle Trabzonspor, 26 maç sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti. Bordo-mavili ekip, en son 1997-1998 sezonunda sarı-lacivertlileri Kadıköy'de yenmişti.