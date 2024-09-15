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Dev maçta kazanan çıkmadı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi

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Dev maçta kazanan çıkmadı
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5. haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor, Papara Park’ta Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı Visca'nın 13. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamlayan Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın 17. dakikasında Trabzonspor'da Okay takımını 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Gedson ile beraberliği sağlayan Beşiktaş kalan dakikalarda eksik rakibinin üstüne yüklensede sonuç alamadı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
TRT Radyo 1'den naklen yayınlanan Trabzonspor - Beşiktaş maçında Ali Şansalan düdük çaldı.
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 3 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı BAY geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.
Trabzonspor yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıktı. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.
 
 
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