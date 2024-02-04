Dev maçta kazanan Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti.
Siyah beyazlılar, 44 ve 62. dakikalarda genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un golleriyle Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Semih Kılıçsoy 7 golle bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu oldu.
Ligde 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Beşiktaş puanını 39'a çıkardı. Üst üste dördüncü maçını kaybeden Trabzonspor ise 37 puanda kaldı.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı bordo mavililer, 3-0 kazanmıştı.
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