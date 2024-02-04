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Dev maçta kazanan Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'un genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Trabzonspor üst üste 4. maçını kaybetti

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Dev maçta kazanan Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk etti.
Siyah beyazlılar, 44 ve 62. dakikalarda genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un golleriyle Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Semih Kılıçsoy 7 golle bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ın en golcü futbolcusu oldu.
Ligde 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Beşiktaş puanını 39'a çıkardı. Üst üste dördüncü maçını kaybeden Trabzonspor ise 37 puanda kaldı. 
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı bordo mavililer, 3-0 kazanmıştı.
 
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